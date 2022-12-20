. Прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о документах об образовании

Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено 20 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение между РФ и Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях было подписано Москве 26 мая 2000 года.

В конце марта этого года правительство Украины денонсировало соответствующее соглашение.