. Прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о документах об образовании
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Прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о документах об образовании

Прекращено действие соглашения между Россией и Украиной о документах об образовании

Действие соглашения между Россией и Украиной о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях прекращено 20 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение между РФ и Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях было подписано Москве 26 мая 2000 года.

В конце марта этого года правительство Украины денонсировало соответствующее соглашение.

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По материалам: pnp.ru

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