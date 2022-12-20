. Принят новый закон для безработных

Президент подписал новую схему выплаты денег для безработных. Президент России Владимир Путин одобрил документ. Стало известно о новом виде материальной поддержки государства. Речь идет о денежных выплатах для безработных. Предпенсионный возраст для нетрудоустроенных станет причиной для получения пособия. «Размер пособия по безработице, начисленного достигшим предпенсионного возраста гражданам, признанным безработными в 2018 году, не превышал 8 тысяч рублей, в то время как гражданам того же возраста, признанным безработными в 2019 году, размер выплачиваемого пособия по безработице мог составлять до 11 280 рублей», — отметили в документе. «Предлагаемые законопроектом изменения позволят исключить дифференцированный подход при определении размера пособия по безработице, выплачиваемого лицам, независимо от даты признания таких граждан безработными», — передали ria.ru слова нового закона.