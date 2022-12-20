Проектам по добыче олова на Дальнем Востоке предложили дать налоговые льготы
Для стимулирования добычи кондиционных руд олова, предпринимателям предоставят право на применение налогового вычета по НДПИ на участках недр, расположенных полностью или частично на территории Дальневосточного федерального округа. Такой закон Госдума в ходе пленарного заседания приняла во втором и третьем чтениях.
Предполагается, что льготы будут действовать с 1 января 2023 года по 31 декабря 2032 года включительно в объеме сумм расходов на приобретение, сооружение, изготовление, доставку объектов основных средств, необходимых для разработки месторождений.
Как отметила член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Галина Данчикова, к законопроекту поступило всего семь поправок уточняющего характера.
Инициатива также уточняет порядок определения количества добытого полезного ископаемого и оценки стоимости добытых полезных ископаемых при определении налоговой базы в отношении алмазов массой 10,80 карата и более. Положения применяются к драгоценным камням, добытым в налоговых периодах, начинающихся с 1 февраля 2023 года.