. Прогулки по праздничной Москве в канун Нового года: лучшие локации

Праздничная Москва не только радует жителей столицы перед новогодними праздниками, но это еще и любимый город для путешествий россиян из регионов. Украшают город как власти, так и частный бизнес - совместные усилия делают столицу фантастическим местом. Ruposters собрал основные локации праздничной Москвы, которые просто необходимо посетить в погоне за новогодним настроением.

В этом году подготовка к Новому году в городе проходит в особом формате. Мэр Москвы Сергей Собянин распорядился не приобретать новые новогодние конструкции, а доходы с мероприятий направят в поддержку участников СВО и жителей новых территорий. В парках открыт сбор гуманитарной помощи, работает почта Деда Мороза, которая помогает отправить поздравительные открытки российским военнослужащим и жителям присоединенных регионов. Москва также проведет новогодние мероприятия для родственников участников российской военной операции, а социальные работники и 250 Дедов Морозов развезут подарки детям, женам и родителям москвичей, призванных в зону боевых действий.

Прогулка по новогодней Москве

Несмотря на такой режим празднования, город вновь выглядит потрясающе. Погода тоже постаралась, завалив Москву пушистым снегом и порадовав местных детишек. Практически во всех парках города есть праздничная зона с елкой и новогодней иллюминацией, всего по городу установлено более четырех тысяч объемных декоративных конструкций и свыше тысячи искусственных елей.

Улица Никольская всегда яркая и незабываемая

Высоченные световые арки традиционно установили на Пушкинской, Тверской и Манежной площадях, в Новопушкинском сквере и Камергерском переулке. Особую любовь москвичи и гости города питают к световым тоннелям - они вернулись и в этом году. Особой красоты тоннель расположился на Никитском бульваре, который в темное время суток смотрится просто фантастически. На улицы Москвы вернулись и такие яркие композиции как огромный светомузыкальный шар на Поклонной горе, фигуры полярных медведей у Ростокинского акведука.



Предновогодняя Москва

Максимальная концентрация праздничных локаций наблюдается в самом центре Москвы: круглогодично украшенные Камергерский и Столешников переулок, а также Никольская улица сейчас выглядят еще более атмосферно. Советуем прогуляться и по Мясницкой улице, которая в этом году дополнительно украшена гирляндами между домами на тросовых растяжках - вы точно не сможете не сделать хотя бы одно фото. Площади Театральная, Манежная, Пушкинская, Лубянская - также обязательны к посещению во время охоты за новогодним настроением.

Биржевая площадь

Если вы положительно относитесь к зимним видам спорта, то подарите себе прекрасные часы на многочисленных катках. Особенной популярностью пользуются катки у ГУМа и на ВДНХ, но есть и менее известные, например, на Павелецкой площади или площади Революции. Во многих парках Москвы также есть катки - если хотите оказаться в атмосфере Манхэттена, то советуем заглянуть в парк Красная Пресня. Кстати, не забывайте о возможности покататься на тюбингах: например, на том же ВДНХ есть специальная горка.

Каток и горка для тюбингов на ВДНХ

Если вы замерзли, то зайдите выпить кофе в лобби какого-либо из исторических отелей - "Националь", "Метрополь", "Ленинградская" или "Савой", которые традиционно стильно украшают к праздникам. Еще один важный пункт, необходимый к посещению - это многочисленные новогодние ярмарки. Самая известная и атмосферная, безусловно, ГУМ Ярмарка. Причем побывать стоит как на Красной площади, так и в помещении магазина. Интересные ярмарки также располагаются в Петровском пассаже, ЦУМе, Центральном детском магазине, здесь можно не только настроиться на праздничную волну, но и найти подарок близким.

Прогулка по новогодней ярмарке в ГУМе

Новогодняя праздничная Москва помогает окунуться в атмосферу чуда и надежды на светлое будущее. Давайте выходить на улицы, гулять и наслаждаться красотой. Ведь как встретишь новый год, так его и проведешь.