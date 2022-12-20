Следователи СК возбудили уголовное дело из-за пожара на Марковском месторождении

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Прокуратура проводит проверку по факту пожара на Марковском месторождении в Усть-Кутском районе. На место выехал прокурор города Усть-Кута Юрий Бутаков, сообщается в телеграм-канале прокуратуры Иркутской области.

Прокуратура контролирует исполнение законодательства о промышленной безопасности. По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований специалисты примут меры прокурорского реагирования.

Установка комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения загорелась вечером 18 декабря. ГУ МЧС сообщило, что происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Происшествие редакции IRK.ru прокомментировали в пресс-службе Иркутской нефтяной компании. Возгорание произошло во время проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. Огонь не угрожал лесу и населенным пунктам, угрозы для населения также не было.



