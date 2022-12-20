. Прожиточный минимум в Иркутской области увеличили на 3,3%
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Прожиточный минимум в Иркутской области увеличили на 3,3%

Прожиточный минимум в Иркутской области увеличили на 3,3%

В Иркутской области установили величину прожиточного минимума на 2023 год. Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора – председатель правительства региона Константин Зайцев, сообщает пресс-служба правительства.

В соответствии с документом величина прожиточного минимума в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения увеличилась на 3,3% и составляет 15 238 рублей. Для трудоспособного населения – 16 609 рублей, пенсионеров – 13 105 рублей, детей – 15 078 рублей.

По районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, приравненным к ним, прожиточный минимум в расчете на душу населения установлен в размере 18 529 рублей. Для трудоспособного населения – 20 197 рублей, пенсионеров – 15 936 рублей, детей – 18 335 рублей. По другим местностям региона в расчете на душу населения – 14 248 рублей, для трудоспособного населения – 15 529 рублей, пенсионеров – 12 253 рублей, детей – 14 098 рублей.

Прожиточный минимум используется для оценки нуждаемости граждан при предоставлении социального контракта, ежемесячного пособия на ребенка до трех лет, выплат на детей от трех до семи лет из малообеспеченных семей и другие. В частности, данные будут использовать для назначения универсального пособия на рождение и воспитание детей.

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По материалам: irk

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