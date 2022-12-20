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Пушков назвал решающий фактор в информационной схватке России и Запада

Пушков назвал решающий фактор в информационной схватке России и Запада

Россия должна защищать свое информационное поле, а также расширять свое присутствие в странах «не западного мира». Об этом 20 декабря заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в «Россия сегодня».

Сенатор  глубоко убежден — сила государства заключается в силе информационного обеспечения его граждан. По словам Пушкова, огромную роль с разрушении СССР стало ошибочное решение руководства Союза о закрытии западных источников информации. «Не знаю, сколько сегодня людей в России слушают «Голос Америки». Но мне кажется, что мы выработали иммунитет к таким источникам информации», — считает сенатор.

При этом Пушков заявил, что «мы, безусловно, должны защищать свое информационное поле». «Решающим становится наше информационное присутствие в странах не западного мира, где нас ждут и где наша информация востребована сегодня. И информационная схватка за эти страны становится решающим фактором в нашей схватке с Западом», — считает он. 

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По материалам: pnp.ru

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