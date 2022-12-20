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Пушков оценил перспективы выхода стран из Евросоюза

Пушков оценил перспективы выхода стран из Евросоюза

Ряд стран Европы не хотят превращения Европейского союза в федерацию с большими полномочиями Брюсселя, однако это не приведет к выходу из него стран в ближайшем будущем. Об этом 20 декабря заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в МИА «Россия сегодня», отвечая на вопрос «Парламентской газеты».

Он считает, что перспектив выхода стран из ЕС по примеру Великобритании в ближайшие несколько лет не существует. «При всех разногласиях, которые существуют в ЕС, там сумели создать плотную сеть интеграционных элементов, которая делает выход из Евросоюза крайне дорогостоящим и не выгодным мероприятием», — пояснил он.

Пушков рассказал, что существует такое видение развития Европы, при котором она превратиться в федерацию — страны-земли будут иметь местные полномочия, но все будет определять центр в Брюсселе, где будет общий президент и общее правительство для всей Европы.

«Это очень высокая степень объединения Европы. И можно сказать, что Польша, Венгрия, частично Италия, которые имеют сегодня некие внутренние конфликты с Брюсселем, не хотят превращения ЕС в федерацию. При этом я не вижу раскола внутри Евросоюза, который привел бы к выходу еще одной страны из него», — заявил Алексей Пушков.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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