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Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах России

Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах РоссииПрезидент Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах России

Президент РФ Владимир Путин назвал крайне сложной обстановку в новых регионах России, заявив, что подразделения органов безопасности должны сделать все для максимального обеспечения безопасности. Об этом пишет ТАСС.

«Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно, обстановка в Донецкой и Луганской Народных Республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная», — сказал российский лидер.

Путин призвал сделать все необходимое для максимального обеспечения безопасности жителей новых регионов РФ, соблюдения их прав и свобод. «Со своей стороны будем и дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами», — пообещал он.

Четыре новых субъекта федерации — Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР), а также Херсонская и Запорожская области — были приняты в состав России 30 сентября после подписания Путиным соответствующих договоров. Референдумы по вопросу о возвращении данных территорий юрисдикцию Москвы прошли в регионах с 23 по 27 сентября.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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