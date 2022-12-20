. Расстрелявших российских военных бойцов ВСУ захватили в плен
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Расстрелявших российских военных бойцов ВСУ захватили в плен

Расстрелявших российских военных бойцов ВСУ захватили в пленВоенкор Татарский заявил о взятии в плен расстрелявших российских военных бойцов ВСУ

В сети появились кадры с захваченными в плен двумя бойцами 80-й аэромобильной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая стала известна из-за расстрела российских военнослужащих. Видео с украинскими пленными опубликовано в Telegram-канале «А.Б.Добровольский live».

Уточняется, что захваченных в плен членов 80-й аэромобильной бригады передали «в соответствующие органы» для дальнейшего разбирательства.

Позже информацию о захваченных пленных подтвердил в своем Telegram-канале военный корреспондент Владлен Татарский. По его словам, захват осуществлялся российскими военнослужащими из разведки «Барс-13».

О расстреле российских военнослужащих бойцами ВСУ стало известно 18 ноября. Это произошло после публикации в СМИ видеокадров с телами военных.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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