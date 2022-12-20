. Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Таможня КНР: Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в страну в ноябре

Россия обошла Саудовскую Аравию и стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай по итогам ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Суммарно за месяц Россия экспортировала в страну 7,8 миллиона тонн нефти, тогда как Саудовская Аравия, занимавшая первое место в октябре, поставила 6,6 миллиона тонн. При этом относительно октября российский экспорт вырос лишь на один процент, и выход на первое место был обеспечен за счет резкого сокращения саудовских поставок на 17 процентов.

Общие доходы России от экспорта нефти в Китай с января по ноябрь составили 54,49 миллиарда долларов, что на 50 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По уровню доходов страну обгоняет лишь Саудовская Аравия с 60,2 миллиарда долларов, а следом за Россией идут Ирак (50,4 миллиона тонн за 35,9 миллиарда долларов), Объединенные Арабские Эмираты (37,86 миллиона тонн за 28,9 миллиарда долларов) и Оман (35,9 миллиона тонн за 26,7 миллиарда долларов).

Объемы поставок нефти в КНР за 11 месяцев увеличились на 10,2 процента в годовом выражении до 79,78 миллиона тонн и уже превысил прошлогодние показатели за все 12 месяцев (79,64 миллиона тонн). По этому показателю Россия пока также уступает лишь Саудовской Аравии, чьи объемы экспорта с января по ноябрь составили 80,38 миллиона тонн.

Экспорт нефти из России в Китай начал расти в этом году на фоне санкций из-за военного конфликта на Украине и постепенного отказа западных стран от закупок российской нефти. При этом Пекин публично высказывался против введения потолка цен на российскую нефть. Однако, по данным СМИ, китайские компании были готовы следовать ограничениям цен в том случае, если их уровень не будет сильно отличаться от текущих нефтяных котировок.