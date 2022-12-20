. С Алексеем Чадовым чуть не случился инфаркт из-за 8-летнего сына
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С Алексеем Чадовым чуть не случился инфаркт из-за 8-летнего сына

С Алексеем Чадовым чуть не случился инфаркт из-за 8-летнего сына
Сын актера Алексея Чадова сильно напугал своего папу во время съемок. Алексей Чадов считается образцовым отцом. Он старается все свободное время проводить со своим сыном Федором, рожденным в браке с Агнией Дитковските. Они вместе занимаются спортом, ездят на рыбалку и на шашлыки, ходят в походы. А с некоторых пор актер, который теперь еще и режиссер, стал даже брать сына на свои съемки. И в результате произошла история, которая всерьез напугала Чадова. Федор едва не довел Алексея до инфаркта. В тот день снимали очень сложную сцену с трюками. Чадов был очень занят в съемочном процессе, а потом поднял голову и обомлел. «Я поднимаю глаза, а там — стоит Федор с перебинтованной рукой. Такая же, как у моего героя, перебинтованная рана, и весь в ссадинах. У меня сердце в пятки ушло»,  — в ужасе рассказал Чадов в программе Пятого канала «Светская хроника».
Алексей не сразу понял, что раны на теле мальчика — это всего лишь грим. Оказалось, Федор просто решил таким образом пошутить и привлечь к себе внимание отца. Чадов не стал ругать сына, но попросил в будущем избегать таких шуток. И на всякий случай решил не брать его на съемки в ближайшее время. С мамой Федора, актрисой Агнией Дитковските, Алексей расстался несколько лет назад. Но ради сына они сохранили хорошие отношения. Агния Дитковските уже снова вышла замуж и родила дочку. У Алексея Чадова тоже все в порядке в плане личной жизни. Он вот уже четыре года встречается с тренером по йоге Лейсан Галимовой. Пара долгое время скрывала свой роман, но в прошлом году они начали выходить вместе в свет не таясь.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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