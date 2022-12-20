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Самолет-разведчик США заметили у границ Белоруссии в день визита Путина

Самолет-разведчик США заметили у границ Белоруссии в день визита ПутинаFlightradar зафиксировал Boeing RC-135W в 60 км от границ Белоруссии в день визита Путина

Крупный стратегический разведывательный самолет ВВС США заметили над Польшей в день визита президента России Владимира Путина в Минск. Об этом «Ленте.ру» стало известно из данных портала отслеживания авиаперелетов Flightradar.

Согласно информации портала, Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11 вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании 19 декабря, затем около 11:00 мск фиксировался над польским городом Седльце, расположенным в 60 километрах от границы.

Следующие два часа воздушное судно разведывало обстановку вдоль границы Польши и Белоруссии, а затем направилось в сторону российского анклава и, сделав круг над Литвой, проследовало в обратном направлении.

В то же время по аналогичному маршруту вдоль белорусской территории двигался двухмоторный Gulfstream IV ВВС Швеции с позывным SVF645 — cамолет электронной разведки и противодействия, созданный американской фирмой Gulfstream Aerospace Corporation. Он находился на указанном участке с 13:00 до 15:30 мск, а затем вернулся на авиабазу в шведском Линчепинге.

19 декабря в Минске состоялись переговоры Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко. Встреча в расширенном составе длилась два с половиной часа. В результате главы государств согласовали основные параметры цен на российские энергоресурсы, а также достигли договоренностей продолжать практику совместных учений военнослужащих.

Вылеты самолетов и беспилотников стран НАТО, шпионящих за Россией, участились. Указанные воздушные суда появлялись вблизи зоны конфликта на Украине, а также в районе Калининградской области и северных российских территорий и ранее. 15 декабря над территорией Польши был замечен самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО. На указанном участке также был обнаружен самолет радиоэлектронной разведки и целеуказания Bombardier Challenger 650 с позывным CL 60.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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