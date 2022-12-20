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Самые большие страхи Россиян 2022

Самые большие страхи Россиян 2022
Специалисты выяснили, чего больше всего боятся россияне. 80 процентов россиян связывают со следующим годом какие-то страхи, об этом говорит исследование, проведенное экспертами Аналитического центра НАФИ, передает РБК. В качестве защитного поведения они рассматривает такие варианты как «не зацикливаться на отрицательных эмоциях» и «стараться отвлекаться и больше отдыхать». Ничего не боятся 8 процентов соотечественников. 27 процентов опрошенных заявили, что в 2023 году боятся заболеть какой-нибудь тяжелой болезнью. Столько же заявили о страхе потерять свои доходы, еще 29 процентов — увеличить расходы из-за вызванного инфляцией роста цен. Кроме этого, респонденты боятся за своих детей, с которыми может «что-то случиться» — 25 процентов. Также опрошенные боятся:

Новой волной пандемии коронавируса — 20 процентов.



Возможности терактов опасаются 18 процентов россиян.



Потери возможности расплатиться по ранее взятым кредитам — 11 процентов.



Лишиться работы — 9 процентов.



Возникновения дефицита продуктов и лекарств — 8 процентов



Стихийных бедствий (наводнения, ураганы, землетрясения, природные пожары) и травмы — по 7 процентов.



Меньше всего россияне боятся конца света — только 3 процента.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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