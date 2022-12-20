. Сергей Лазарев показал украшенную дома елку и нарядных детей в преддверии Нового года
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Сергей Лазарев показал украшенную дома елку и нарядных детей в преддверии Нового года

Сергей Лазарев показал украшенную дома елку и нарядных детей в преддверии Нового года
Певец Сергей Лазарев заранее нарядил дома елку, чтобы порадовать детей, и чтобы они написали письма Деду Морозу. Сергей Лазарев уже давно стал популярным исполнителем. Он уже давно не рассказывает о личной жизни. Певец после расставания с Лерой Кудрявцевой утаивает информацию о своих романах. Однако у него за минувшие годы появились дети. Сын Никита в свои восемь лет учится в школе, а дочке Анне только четыре года. С каждым годом артист все чаще показывает наследников. Лазарев в декабре особенно много работает. Он ездит на съемки и выступает на концертах. Певец при этом часто уделяет время детям. На этот раз он решил порадовать малышей, которые нарядились, чтобы сфотографироваться у новогодней елочки.
Сергей предпочел одеться с сыном  в джинсы и рубашки. А малышка Анна покрасовалась в белом платье с кружевом. Они приготовили письма для Деда Мороза. «До Нового года осталось 2 недели… Новогоднее настроение уже витает в воздухе. Спасибо RIBAMBELLE за нашу прекрасную и красивую елочку в доме. Был удивлен, что Рибамбель – не только хороший семейный ресторан, но и организатор праздников и новогоднего декора в доме!» – написал артист.
Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Какие они миленькие», «Аннушка прям королева снежинок», «Чудесные детки», «Хорошенькая Анечка», «Просто прелесть», «Ох, вот это стиляги», «Никита копия папы», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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