. Сергей Лазарев собирается бросить детей

Певец Сергей Лазарев признался что сильно устал. Конец года у Сергея Лазарева, как и у большинства его коллег по цеху, напряженное время, а артист в дополнение к многочисленным съемкам и концертам еще ездит с гастролями по России, презентуя новое шоу «Я не боюсь». Певец пожаловался, что настолько загружен работой, что вынужден не спать по трое суток. Однако в январе Лазарев намерен сделать перерыв и уехать в продолжительный отпуск, чтобы как следует отдохнуть. Артист пока точно не знает, куда направится, но планирует улететь в теплые страны до конца января, причем детей – сына Никиту и дочь Анну – исполнитель брать с собой не собирается, тем более недавно он уже ездит с ними в ОАЭ.«Я очень люблю путешествовать, но не знаю, куда поеду. Детские каникулы обычно короткие. Последние полгода действительно были напряженными. Я участвовал в двух крупных телепроектах, у меня был тур. Поэтому я позволю себе две-три недели, чтобы отдохнуть, расслабиться. Но уже с 30 января начинается новый телепроект. Конечно, хочется солнца, поскольку зима у нас достаточно длинная», — уточнил артист в беседе с Teleprogramma.pro. Стоит отметить, что еще пару лет назад Лазарев вел довольно непоседливый образ жизни: он то пропадал на гастролях, то ездил по миру с друзьями, так что дети видели его редко. Даже в Новый год певец предпочитал веселиться на экзотическом курорте, чем вызывал негодование и осуждение подписчиков.