. СК и прокуратура проводят проверку по факту коммунальной аварии в Слюдянке
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СК и прокуратура проводят проверку по факту коммунальной аварии в Слюдянке

СК и прокуратура проводят проверку по факту коммунальной аварии в Слюдянке

19 декабря в Слюдянке произошла коммунальная авария, без отопления остались 137 многоквартирных домов и восемь социальных объектов. По данному факту следователи СК организовали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, изучают документацию, опрашивают сотрудников коммунальных служб и городской администрации. Проверку исполнения законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и теплоснабжения проводит и прокуратура. На место выезжал прокурор района. Внесены представления главе Слюдянки и руководителю организации, эксплуатирующей тепловые сети на основании концессионного соглашения. В сообщении пресс-службы прокуратуры отмечается, что власти и коммунальные службы не провели своевременный капремонт объектов теплосетевого хозяйства.

Коммунальная авария в Слюдянке произошла днем 19 декабря. Читатели пожаловались в редакцию IRK.ru на холод в квартирах и рассказали, что в городе закрыты школы и детские сады. Позднее ситуацию прокомментировали в правительстве региона. Без отопления остаются 137 домов с населением около пяти тысяч человек, три школы, четыре детских сада и центральная районная больница.

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По материалам: irk

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