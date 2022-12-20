. Следователи СК возбудили уголовное дело из-за пожара на Марковском месторождении

Пострадавших при пожаре на Марковском месторождении бортом санавиации доставят в Иркутск

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Следственный комитет в Усть-Куте возбудил уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 217 УК РФ «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По версии следствия, вечером 18 декабря произошел пожар на установке комплексной подготовки газа для транспортировки по продуктопроводу на газоперерабатывающий завод Верхнемарковского газоконденсатного месторождения в Усть-Кутском районе. В результате пожара пострадали семь человек, двое из которых госпитализированы, сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области.

Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выехали следователи-криминалисты отдела криминалистики и следователи Усть-Кутского МСО СУ СК России по Иркутской области. Изымается техническая документация, назначены необходимые экспертизы, допрашиваются свидетели.

Установка комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения загорелась вечером 18 декабря. ГУ МЧС сообщило, что происходит факельное горение установки, угрозы другим установкам нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Происшествие редакции IRK.ru прокомментировали в пресс-службе Иркутской нефтяной компании. Возгорание произошло во время проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. Огонь не угрожал лесу и населенным пунктам, угрозы для населения не было.