. Слух: Microsoft хочет купить Netflix, на сделку готовы потратить $190 млрд
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Слух: Microsoft хочет купить Netflix, на сделку готовы потратить $190 млрд

Слух: Microsoft хочет купить Netflix, на сделку готовы потратить $190 млрд


Сейчас Microsoft находится в процессе слияния с Activision Blizzard, и у компании есть некоторые проблемы с этим, поскольку регуляторы считают, что она может стать монополистом на рынке игровых приставок, заполучив в свою коллекцию франшизу Call of Duty. Предполагается, что за закрытие сделки Microsoft потратит около $69 млрд.

Появились слухи, что Activision Blizzard — не единственная крупная покупка, которую готовит Microsoft. Как сообщает Reuters, Netflix находится в списке покупок Microsoft, и Сатья Наделла готов заплатить за стриминговый сервис около $190 млрд: Reuters отмечает, что «при рыночной стоимости в 1,8 триллиона долларов, что в 13 раз превышает стоимость Netflix на начало декабря, Microsoft может позволить себе это приобретение».

Netflix прокомментировал сделку Microsoft и Activision Blizzard

Отдельно подчеркивается, что, несмотря на большие суммы, поглощение было бы легче осуществить с точки зрения прохождения антимонопольных проверок, поскольку две компании уже очень тесно сотрудничают, а президент Microsoft Брэд Смит также входит в совет директоров Netflix.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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