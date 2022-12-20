. Смарт-унитаз от Amazon, который умеет всё (2 фото + видео)
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Смарт-унитаз от Amazon, который умеет всё (2 фото + видео)

Смарт-унитаз от Amazon, который умеет всё (2 фото + видео)Какие требования у современного человека могут быть к унитазу? Сложно сказать... ведь у нашего "фарфорового друга" есть только одна задача. Не дыра в полу и уже хорошо! Но в Amazon считают, что в век высоких технологий этого недостаточно. Они выпустили чудо-унитаз, который сам опускает стульчак, включает подсветку, смывает, освежает воздух и включает музыку. А если вам этого мало, то он еще оснащен голосовым ассистентом. Цена демократичная - 11500 долларов (почти 800 тысяч рублей).

Смарт-унитаз от Amazon, который умеет всё (2 фото + видео)
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По материалам: trinixy

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