. Смарт-унитаз от Amazon, который умеет всё (2 фото + видео)

Какие требования у современного человека могут быть к унитазу? Сложно сказать... ведь у нашего "фарфорового друга" есть только одна задача. Не дыра в полу и уже хорошо! Но в Amazon считают, что в век высоких технологий этого недостаточно. Они выпустили чудо-унитаз, который сам опускает стульчак, включает подсветку, смывает, освежает воздух и включает музыку. А если вам этого мало, то он еще оснащен голосовым ассистентом. Цена демократичная - 11500 долларов (почти 800 тысяч рублей).