. Снуп Догг захотел возглавить Twitter

Рэпер Снуп Догг предложил свою кандидатуру на пост главы Twitter

Американский рэпер Снуп Догг захотел возглавить социальную сеть Twitter. Он предложил свою кандидатуру на пост, опубликовав на странице голосование.

В опросе приняли участие более 3,3 миллиона пользователей. 81 процентов респондентов выступил за то, чтобы музыкант стал главой платформы.

Незадолго до этого предприниматель Илон Маск запустил опрос, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. Бизнесмен пообещал учесть результаты голосования. За несколько минут до этого он заявил, что отныне внесение «серьезных изменений» в политику социальной сети будет сопровождаться соответствующими опросами. В результате большинство пользователей проголосовало за уход Маска.