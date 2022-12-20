. Снуп Догг захотел возглавить Twitter
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Снуп Догг захотел возглавить Twitter

Снуп Догг захотел возглавить TwitterРэпер Снуп Догг предложил свою кандидатуру на пост главы Twitter

Американский рэпер Снуп Догг захотел возглавить социальную сеть Twitter. Он предложил свою кандидатуру на пост, опубликовав на странице голосование.

В опросе приняли участие более 3,3 миллиона пользователей. 81 процентов респондентов выступил за то, чтобы музыкант стал главой платформы.

Незадолго до этого предприниматель Илон Маск запустил опрос, стоит ли ему уйти с поста главы Twitter. Бизнесмен пообещал учесть результаты голосования. За несколько минут до этого он заявил, что отныне внесение «серьезных изменений» в политику социальной сети будет сопровождаться соответствующими опросами. В результате большинство пользователей проголосовало за уход Маска.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.12.2022 (15 фото)
Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице порно
Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице
Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой
Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой
Кристина Орбакайте, похоже, собирается покинуть Россию навсегда
Кристина Орбакайте, похоже, собирается покинуть Россию навсегда
Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь
Дочка Анастасии Заворотнюк после эмиграции жалуется на жизнь
Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова
Лариса Долина рассказала о состоянии Николая Баскова
Сын Ильи Авербуха поздравил его с днем рождения, опубликовав видео со своей мамой Ириной Лобачевой
Сын Ильи Авербуха поздравил его с днем рождения, опубликовав видео со
С Алексеем Чадовым чуть не случился инфаркт из-за 8-летнего сына
С Алексеем Чадовым чуть не случился инфаркт из-за 8-летнего сына
Снуп Догг захотел возглавить Twitter
Снуп Догг захотел возглавить Twitter
Кому удастся обрести счастье, какие знаки зодиака будут купаться в деньгах этой зимой
Кому удастся обрести счастье, какие знаки зодиака будут купаться в

Топ на сегодня

Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году

Еще по теме

Илон Маск запустил опрос о своем уходе с поста главы Twitter
Рэпер Снуп Догг может переехать в Канаду
Снуп Догг после победы Трампа: «К черту все, переезжаю в Канаду»
Снуп Догг сравнил алкоголь и марихуану на примере пьющей легенды футбола