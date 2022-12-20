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Сотрудникам российского завода Hyundai объявили о грядущем сокращении

Сотрудникам российского завода Hyundai объявили о грядущем сокращенииПопавшим под оптимизацию сотрудникам завода Hyundai выделили 12 окладов

Сотрудникам, которые работают на российском заводе Hyundai, объявили о грядущем сокращении. Как уточняется в Telegram «78», попавшим под оптимизацию выделили 12 окладов.

«Будем крутиться-вертеться, некоторые парни на подработки пошли. Сейчас вообще ничего не понятно», — рассказал один из работников предприятия. Фактически завод приступил к увольнениям с 19 декабря. «Компания выполнит все социальные обязательства перед сотрудниками, которых это затронет, включая выплату выходного пособия для уволившихся по соглашению сторон», — говорили в пресс-службе автомобильного концерна.

Автомобильный завод Hyundai в Санкт-Петербурге захотел сократить штат персонала из-за проблем, вызванных приостановкой производства 1 марта — с этой даты предприятие находится в простое.

Принадлежащий материнской компании Kia Hyundai Motor завод способен производить 200 тысяч автомобилей в год. С марта поставки комплектующих из-за рубежа прекратились, и завод был остановлен.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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