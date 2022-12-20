. США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году

Reuters: США могут стать нетто-экспортером нефти в 2023 году

США способны увеличить добычу нефти и стать ее нетто-экспортером в 2023 году. С таким прогнозом выступило агентство Reuters.

Отмечается, что в ноябре США уменьшили чистый импорт нефти до 1,1 миллиона баррелей в сутки, что стало рекордом с 2001 года. Чтобы страна стала нетто-экспортером, что предрекли журналисты Reuters, добычу следует нарастить, поскольку спрос на топливо внутри государства вырастет на 0,7 процента в 2023 году.

Однако США могут столкнуться с таким препятствием, как рецессия, если ее зафиксируют сразу в большом количестве стран. Кроме того, ослабление ограничений против венесуэльской нефти позволит Каракасу увеличить экспорт, заключают авторы материала.