Соединенные Штаты с настороженностью отнеслись к намерению Евросоюза установить потолок цен на газ, полагая, что мера негативно отразится не на России, а на самих США. Политолог-американист Малек Дудаков в своем тг-канале напомнил, что в Европу сейчас поступает в основном американский газ, Вашингтон уже собрался шантажировать Брюссель тем, что направит потоки в Азию, которая купит топливо по более высоким ценам.

Ценовое ограничение будет введено для того, чтобы Европа смогла хоть как-то поддержать собственную экономику, понесшую убытки на $1 трлн из-за антироссийских санкций в нынешнем году. Текущую зиму европейцы пережить смогут, но в следующем году это будет более сложной задачей, если украинский кризис продолжится, а поставки из России полностью прекратятся.

"В этому году США поставили в Европу под 50 миллиардов кубометров газа. Рекордным также стал экспорт нефти, и оживилась даже торговля углем - на 46% за год. Энергокомпании США уже заработали на европейском кризисе более 200 миллиардов долларов. И они совсем не собираются отказываться от своих сверхприбылей из-за европейских ценовых потолков", - объяснил Малек Дудаков.

Новый коррупционный скандал в Европарламенте только обостряет ситуацию в Европе. Речь идет о так называемом "Катар-гейте", разразившемся, когда полиция Бельгии провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, в том числе и зампреда Европарламента Еву Кайли. Всех фигурантов "подозревают в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европарламента".

На этом фоне в США также растет недовольство подорожанием углеводородов из-за экспорта в Европу. Все больше штатов призывают этот экспорт ограничить.

"Все это приближает ситуацию "идеального шторма" для Брюсселя, чьи экономические эксперименты пока заканчиваются лишь провалом", - подытожил политолог.

Еще один скандал разразился в США, когда в украинском посольстве в Штатах отпраздновали 31-ю годовщину создания ВСУ. На мероприятие прибыли также представители Пентагона. Официальными спонсорами мероприятия оказались американские военные корпорации - главные бенефициары украинского конфликта.