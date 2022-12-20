. США увидели для себя угрозу в планах Евросоюза установить потолок цен на газ
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

США увидели для себя угрозу в планах Евросоюза установить потолок цен на газ

США увидели для себя угрозу в планах Евросоюза установить потолок цен на газ

Соединенные Штаты с настороженностью отнеслись к намерению Евросоюза установить потолок цен на газ, полагая, что мера негативно отразится не на России, а на самих США. Политолог-американист Малек Дудаков в своем тг-канале напомнил, что в Европу сейчас поступает в основном американский газ, Вашингтон уже собрался шантажировать Брюссель тем, что направит потоки в Азию, которая купит топливо по более высоким ценам.

Ценовое ограничение будет введено для того, чтобы Европа смогла хоть как-то поддержать собственную экономику, понесшую убытки на $1 трлн из-за антироссийских санкций в нынешнем году. Текущую зиму европейцы пережить смогут, но в следующем году это будет более сложной задачей, если украинский кризис продолжится, а поставки из России полностью прекратятся.


"В этому году США поставили в Европу под 50 миллиардов кубометров газа. Рекордным также стал экспорт нефти, и оживилась даже торговля углем - на 46% за год. Энергокомпании США уже заработали на европейском кризисе более 200 миллиардов долларов. И они совсем не собираются отказываться от своих сверхприбылей из-за европейских ценовых потолков", - объяснил Малек Дудаков.

Новый коррупционный скандал в Европарламенте только обостряет ситуацию в Европе. Речь идет о так называемом "Катар-гейте", разразившемся, когда полиция Бельгии провела десятки обысков в Брюсселе и арестовала четырех человек, в том числе и зампреда Европарламента Еву Кайли. Всех фигурантов "подозревают в выплате крупных денежных сумм или предложении значительных подарков третьим лицам, имеющим политическую и/или стратегическую позицию, позволяющую оказывать влияние на решения Европарламента".

На этом фоне в США также растет недовольство подорожанием углеводородов из-за экспорта в Европу. Все больше штатов призывают этот экспорт ограничить.

"Все это приближает ситуацию "идеального шторма" для Брюсселя, чьи экономические эксперименты пока заканчиваются лишь провалом", - подытожил политолог.

Еще один скандал разразился в США, когда в украинском посольстве в Штатах отпраздновали 31-ю годовщину создания ВСУ. На мероприятие прибыли также представители Пентагона. Официальными спонсорами мероприятия оказались американские военные корпорации - главные бенефициары украинского конфликта.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в Чувашии
Стало известно о транспортировке газа после взрыва газопровода в
ТОП-25 лучших игр 2022 года от GamesRadar+, в нем 10 игр из Game Pass
ТОП-25 лучших игр 2022 года от GamesRadar+, в нем 10 игр из Game Pass
Опубликован список погибших при взрыве на газопроводе в Чувашии
Опубликован список погибших при взрыве на газопроводе в Чувашии
Смарт-унитаз от Amazon, который умеет всё (2 фото + видео)
Смарт-унитаз от Amazon, который умеет всё (2 фото + видео)
США увидели для себя угрозу в планах Евросоюза установить потолок цен на газ
США увидели для себя угрозу в планах Евросоюза установить потолок цен
Украинец ответил за подаренный польской полиции гранатомет
Украинец ответил за подаренный польской полиции гранатомет
Преимущества покупки приватного прокси
Преимущества покупки приватного прокси
Особенности осветительных приборов из Италии
Особенности осветительных приборов из Италии
Особенности выбора и эксплуатации лабораторного эксикатора
Особенности выбора и эксплуатации лабораторного эксикатора
ЧТЗ выполнил гособоронзаказ по поставке дизельных двигателей для танков
ЧТЗ выполнил гособоронзаказ по поставке дизельных двигателей для
Управляющая компания: особенности использования
Управляющая компания: особенности использования
Как часто менять моторное масло в автомобиле?
Как часто менять моторное масло в автомобиле?

Топ на сегодня

Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в России
Названы сроки перезапуска производства на бывшем заводе Nissan в
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Тимур Родригез не может ходить без костылей
В Иркутск бортом санавиации доставили пострадавших при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск бортом санавиации доставили пострадавших при пожаре на
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены

Еще по теме

США похвастались рекордными поставками СПГ в Европу
Европа потратила миллиарды евро на покупку газа у Азербайджана
Европа снова нашла альтернативу российскому газу в Африке
Как Европа может без проблем пережить зиму и адаптироваться без российского газа