Стало известно об обстреле района в Брянской области со стороны ВСУ
Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обстреле Суземского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, стало известно о частичном нарушении электроснабжения, в результате произошедшего никто не пострадал.
На месте работают аварийные службы, как только будет обеспечен безопасный доступ к объектам электроснабжения, ремонтные бригады начнут восстановительные работы, добавил Богомаз.
14 декабря сообщалось, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины оказался обесточен поселок Ардонь городского округа Клинцы в Брянской области. Как рассказал губернатор региона, электричество в поселке пропало из-за падения обломков ракет, которые были сбиты системами противовоздушной обороны.