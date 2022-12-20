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Стало известно об обстреле района в Брянской области со стороны ВСУ

Стало известно об обстреле района в Брянской области со стороны ВСУГубернатор Брянской области Богомаз сообщил об обстреле ВСУ Суземского района

Губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем Telegram-канале сообщил об обстреле Суземского района со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По его словам, стало известно о частичном нарушении электроснабжения, в результате произошедшего никто не пострадал.

На месте работают аварийные службы, как только будет обеспечен безопасный доступ к объектам электроснабжения, ремонтные бригады начнут восстановительные работы, добавил Богомаз.

14 декабря сообщалось, что после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины оказался обесточен поселок Ардонь городского округа Клинцы в Брянской области. Как рассказал губернатор региона, электричество в поселке пропало из-за падения обломков ракет, которые были сбиты системами противовоздушной обороны.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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