. Стало известно, сколько сборная Аргентины получила за победу на ЧМ-2022

Сборная Аргентины заработала порядка $52 млн за победу на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре. Сумма складывается из отчислений от Федерации футбола Южной Америки (КОНМЕБОЛ) и Международной федерации футбола (ФИФА), передает AP.

По информации агентства, национальная команда Аргентины получит $10 млн от КОНМЕБОЛ и еще $42 млн от ФИФА. Трехкратные чемпионы мира получат на $14 млн больше, чем сборная Франции - победитель прошлого турнира, который проходил в России в 2018 году.

Ранее сообщалось, что ФИФА передаст мировым футбольным клубам суммарно $209 млн по программе клубных льгот за участие игроков в чемпионате мира 2022 года в Катаре. Самого крупного транша удостоится "Манчестер Сити": действующие победители Английской Премьер-лиги "заработали" $5,6 млн.

Чемпионат мира по футболу 2022 года проходил в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. По климатическим причинам мундиаль впервые был намечен на осенне-зимний период. Арабская монархия потратила на подготовку к соревнованиям 200 млрд фунтов стерлингов, что в 17 раз больше, чем бюджет ЧМ-2018 в России. Специально для ЧМ-2022 в эмирате создано семь новых арен и город Лусаил.

Обладателем Кубка мира стала сборная Аргентины. Команда Лионеля Скалони в серии пенальти одержала победу над Францией (счет в основное время – 3:3). Голами отличились Лионель Месси и Анхель ди Мария: для обоих этот матч может стать последним в футболке сборных. За Францию трижды забил Киллиан Мбаппе.