. Стратегию западных союзников Украины назвали проигрышной по умолчанию
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Стратегию западных союзников Украины назвали проигрышной по умолчанию

Стратегию западных союзников Украины назвали проигрышной по умолчанию

Стратегию западных союзников Украины назвали проигрышной по умолчаниюFT: Россия может выиграть в конфликте на Украине из-за половинчатой помощи Запада

Из-за неполноценной и половинчатой помощи Украине со стороны Запада Россия может по умолчанию выиграть в конфликте с Киевом. Такие последствия проигрышной стратегии западных союзников по отношению к Киеву назвали обозреватели Financial Times (FT).

«Если Киеву откажут в средствах противодействия [российским ракетным ударам], его союзники рискуют поражением Украины, беспорядками на Западе и победой России по умолчанию. Выгодополучателем этого окажется Китай», — говорится в тексте статьи.

Также отмечается, что у Запада вызывает большое беспокойство тот факт, что российские удары по энергетической инфраструктуре Украины многократно снизят способность Киева к обороне в зимний период.

Ранее офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер заявил, что Вашингтон имеет план по смене власти на Украине и обдумывает возможность замены президента страны Владимира Зеленского главнокомандующим Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерием Залужным.

# В мире
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Стратегию западных союзников Украины назвали проигрышной по умолчанию
Стратегию западных союзников Украины назвали проигрышной по умолчанию
Последствия гололеда в Самарской области
Последствия гололеда в Самарской области
Хакеры взломали сайт российского региона и заявили о воссоединении с Белоруссией
Хакеры взломали сайт российского региона и заявили о воссоединении с
Прогулки по праздничной Москве в канун Нового года: лучшие локации
Прогулки по праздничной Москве в канун Нового года: лучшие локации
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские центры и «Артек» на отдых
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском
В Иркутской городской клинической больнице установили новый маммограф
В Иркутской городской клинической больнице установили новый маммограф
Кэмерон посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром за роль в «Аватаре»
Кэмерон посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром за роль в
Полезные советы помогут правильно расстаться с девушкой или парнем
Полезные советы помогут правильно расстаться с девушкой или парнем
Анастасии Заворотнюк на поддержание жизни требуются сумасшедшие деньги
Анастасии Заворотнюк на поддержание жизни требуются сумасшедшие деньги
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм

Топ на сегодня

Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году

Еще по теме

В России назвали поставляющий оружие Киеву Запад пособником преступлений
На Западе заговорили о существенном снижении поддержки Украины
Глава МИД Латвии посоветовал Украине бить по аэродромам России
СМИ: Украина выбрала проигрышную стратегию действий против армии России