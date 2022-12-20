. Студентка ИрГУПС стала победителем Всероссийского конкурса «Твой Ход — 2022»

В Москве завершился Всероссийский студенческий форум «Твой Ход — 2022», где победителем трека «Делаю» стала студентка Иркутского государственного университета путей сообщения Лилия Кудашева. Награду студентка ИрГУПС получила из рук первого заместителя генерального директора ОАО «Российские железные дороги» Сергея Кобзева. На окружном этапе, который проходил на площадке ИрГУПС при поддержке Иркутского регионального отделения «Всероссийского общества глухих», Лилия представила свой проект на тему «Инклюзивный хор студентов на русском жестовом языке „Рожденные летать“».

Церемония закрытия Всероссийского студенческого форума «Твой Ход — 2022» состоялась в пятницу, 16 декабря, на сцене «ВТБ Арена». Награды получили победители «Российской студенческой весны», второго сезона конкурса проектов «Твой Ход» и национальной премии «Студент года — 2022».

На протяжении всей недели, с 11 по 16 декабря, студенты со всей страны и представители вузов обсуждали новые принципы взаимодействия внутри студенческих сообществ и развитие молодёжной политики в стране, поднимали актуальные вопросы о трудоустройстве и реализации своего потенциала. За время форума более пяти тысяч молодых людей поучаствовали в дискуссиях, деловых встречах и коворкингах, смогли найти единомышленников и внести свой вклад в добрые дела в рамках полезной программы.



