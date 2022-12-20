Премьер Британии Сунак призвал лишить Россию способности к пополнению запасов вооружений

Украина должна получать все больше и больше военной помощи, а Россия — лишиться способности к перегруппировке и дальнейшей возможности пополнять запасы вооружений. С таким призывом на саммите лидеров стран Северной Европы выступил премьер-министр Великобритании Риши Сунак, передает Washington Examiner.

«Это означает необходимость преследовать российские цепочки поставок [вооружений] и пресечение международной поддержки — в частности, я имею в виду Иран и оружие, которое республика в настоящее время поставляет России, о чем мы должны очень решительно заявить», — выступил премьер.

Ранее Сунак выразил мнение, что мирные переговоры между Россией и Украиной возможны только после того, как Москва выведет войска с украинской территории.

Глава британского правительства предположил, что односторонний призыв от российской стороны к прекращению огня был бы бессмысленным в нынешних условиях. «Россия использует его для перегруппировки, усиления своих войск, и пока они не уйдут с захваченных территорий, не может и не должно быть никаких реальных переговоров», — высказался он.