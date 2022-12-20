. Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год

Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год

Компания Sunmar начала бронирование пакетных туров с вылетом из Иркутска в Турцию (Анталья) на 2023 год. Полетная программа начинается с 25 апреля 2023 года, рейсы три раза в неделю.

Полеты выполняются на Airbus 330-200 авиакомпании SouthWind*. Продолжительность тура составляет до 27 ночей. Например, стоимость путевки на человека от 53 тысяч рублей, дата вылет 4 мая 2023 года, продолжительность — 8 ночей.

Действует раннее бронирование, в рамках которого предоплата составляет 10% в течение трех банковских дней с момента подтверждения. Подробную информацию можно посмотреть в телеграм-канале @sunmar_irkutsk, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Иркутск, ул. Горького 36б, бизнес-центр Maxim*, офис 3-9-2
8 (3952) 686-120
Купивыгоднотур.рф


Южный ветер
Максим

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Умерла старшая дочь Пикассо
Умерла старшая дочь Пикассо
В донецкую больницу приехали новые волонтеры-медики
В донецкую больницу приехали новые волонтеры-медики
Как избежать бед в Новом году: рассказываем, можно ли делать уборку в доме 31 декабря 2022
Как избежать бед в Новом году: рассказываем, можно ли делать уборку в
27 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямую линию
27 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев проведет прямую
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год
В 2022 году в Иркутской области приобрели 2265 контейнеров для раздельного сбора мусора
В 2022 году в Иркутской области приобрели 2265 контейнеров для
Пентагон оценил готовность Белоруссии присоединиться к спецоперации
Пентагон оценил готовность Белоруссии присоединиться к спецоперации
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.12.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 20.12.2022 (15 фото)
Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице порно
Хакеры взломали известного футболиста и опубликовали на его странице
Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Наргиз Закирова заявила, что ее облизывали в Московском аэропорту
Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой
Жена Дмитрия Тарасова обиделась, когда ее сравнили с Бузовой

Топ на сегодня

США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году
В России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке
В России предложили субсидировать первый взнос по ипотеке
Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать китайским компаниям
Заводы ушедших из России автопроизводителей призвали продать
Кристину Асмус бросил возлюбленный из-за бывшего мужа
Кристину Асмус бросил возлюбленный из-за бывшего мужа
Сергей Лазарев показал украшенную дома елку и нарядных детей в преддверии Нового года
Сергей Лазарев показал украшенную дома елку и нарядных детей в

Еще по теме

АТОР проинформировала о рекордном спросе граждан России на отдых в Турции
Экспертиза «Полит.ру»: Выставляемые на туры в Турцию цены — только ориентир
Минтруд РФ опубликовал информацию о выходных днях в 2023 году
Агент Зобнина опроверг информацию о его инициативе по понижению своей зарплаты в «Спартаке»