. Sunmar запустил бронирование туров из Иркутска в Турцию на 2023 год

Компания Sunmar начала бронирование пакетных туров с вылетом из Иркутска в Турцию (Анталья) на 2023 год. Полетная программа начинается с 25 апреля 2023 года, рейсы три раза в неделю.

Полеты выполняются на Airbus 330-200 авиакомпании SouthWind*. Продолжительность тура составляет до 27 ночей. Например, стоимость путевки на человека от 53 тысяч рублей, дата вылет 4 мая 2023 года, продолжительность — 8 ночей.

Действует раннее бронирование, в рамках которого предоплата составляет 10% в течение трех банковских дней с момента подтверждения. Подробную информацию можно посмотреть в телеграм-канале @sunmar_irkutsk, «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

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