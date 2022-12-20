. Сын Ильи Авербуха поздравил его с днем рождения, опубликовав видео со своей мамой Ириной Лобачевой

Сын фигуриста Ильи Авербуха, Мартин в день рождения отца показал кадры только с мамой Ириной Лобачевой, а для Лизы Арзамасовой на них места не нашлось. Прославленный фигурист, продюсер и создатель ледовых шоу Илья Авербух счастлив в браке с актрисой Лизой Арзамасовой, накануне пара отметила двухлетие со дня свадьбы. Маленькому сыну Авербуха и Арзамасовой — Леве — год с небольшим. Звездная семья демонстрирует, что очень счастлива. Но, судя по всему, этому рады не все. Сын Ильи Авербуха от его первого брака с фигуристкой Ириной Лобачевой, Мартин, поздравил отца с недавним днем рождения недвусмысленным видео.В микроблоге он разместил кадры, на которых Авербух запечатлен вместе с Лобачевой. Мачехи молодого человека, Лизы Арзамасовой, на видео нет.«Папа! С днем рождения! Будь счастлив и здоров», — пожелал отцу Мартин Авербух.От поклонников не укрылось, что на кадрах нет Лизы Арзамасовой. Они недоумевают, почему Мартин решил проигнорировать мачеху, которая делает его отца счастливым. Неужели у Лизы и Мартина испортились отношения?