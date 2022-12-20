. Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
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Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев

Тамара Глоба предсказала сильные изменения у дев
Астролог Тамара Глоба сделала предсказание для Дев. Дев ждет интересный период в их жизни. Никто не ожидал от Дев такого прыткого поведения, в декабре они смогут произвести такие перевороты в своей жизни, что люди рядом будут поражены. Тамара Глоба предрекла представителям этого знака зодиака интересное время перемен, которое начнется в конце декабря и будет продолжаться два месяца.
Девам предстоит некое путешествие. И там, вдали от бытовухи, их будут ждать интересные знакомства. Эти встречи будут носить интеллектуальный характер, они поглотят все внимание Дев. Девы с легкостью вольются в эту новую жизнь и будут плавать в ней как рыба в воде сообщила она на своем YouTube-канале.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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