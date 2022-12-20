. Таролог предсказал неспокойный декабрь 2022

Астролог сделала прогноз на декабрь. В смутные времена люди с огромным интересом прислушиваются к прогнозам астрологов, тарологов, экстрасенсов и прочих весьма необычных экспертов. Что касается декабря, то интересно, что почти все специалисты сходятся в одном: это очень яркий и энергичный месяц, который может принести множество перемен — как положительного, так и отрицательного характера. К сожалению, хороших новостей в последнее время всем не хватает. И наконец-то именно такой прогноз сделала астролог на эту неделю с помощью карт Таро. Считается, что наступившая неделя станет кармической для многих, тем более что произойдет очередное новолуние и Зимнее Солнцестояние, что открывает путь в новый цикл жизни каждого человека. «Интересно то, что Новолуние 23 декабря состоится в первом градусе знака Козерог, а значит, будет открывать новый виток во всем, что соответствует этому знаку. Вероятно наступление нового этапа в карьере, профессии, в каком-то личном социальном статусе (например, из-за свадьбы или развода, рождения ребенка или внука)», — рассказал астролог Wday. Для того, чтобы понять, какой характер событий будет на этой неделе с точки зрения энергии и настроения, астролог рассмотрела главную карту Таро с 19 по 26 декабря. Это 8 жезлов (Восьмерка жезлов). «На языке тарологов карта 8 жезлов означает феноменальный ветер перемен! Это единственная карта в колоде, на которой нет людей, что говорит о включенности высших сил в события вашей жизни. Кроме того, этот аркан по стихии относится к огню, а значит главные события случатся в жизни Стрельцов, Овнов и Львов. Например, вас могут внезапно пригласить в путешествие, повысить в должности, либо вы быстро продадите/купите жилье, влюбитесь или решитесь на судьбоносную перемену», — рассказала астролог.