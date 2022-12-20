. Тимофеева предложила скорректировать законодательство об НКО
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Политика » Тимофеева предложила скорректировать законодательство об НКО

Тимофеева предложила скорректировать законодательство об НКО

Тимофеева предложила скорректировать законодательство об НКО

Есть бюрократические перегибы, мешающие создавать и ликвидировать некоммерческие организации, поэтому необходимо продолжить корректировать законодательную базу в этой сфере. Об этом «Парламентской газете» заявила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, подводя итоги работы комитета в этому году.

Парламентарий напомнила, что в этом году был принят закон, уточняющий требования к уставам НКО, и целый ряд норм, направленных на поддержку добровольчества. По ее словам, в планах думского Комитета по развитию гражданского общества - корректировка законодательной базы в сфере некоммерческих организаций, рассказала она.

«Есть некоторые нестыковки Гражданского кодекса и базовых федеральных законов «Об НКО» и «Об общественных объединениях». Есть бюрократические перегибы, мешающие создавать, работать, ликвидировать организацию. Об этом в декабре говорили на Совете по правам человека при Президенте России. Это большой пласт законодательства, в котором мы уже разбираемся», — отметила Тимофеева.


Она добавила, что в этой сфере продолжат наводить порядок, отметив, что НКО нужна качественная правовая база, отвечающая современным требованиям. Также, подводя итоги работы в этом году, она обратила внимание, что было принято несколько законов в поддержку добровольцев.

«В федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» вписали новые направления работы, связанные с риском для жизни. Соответственно, эти добровольцы тоже получили право на предусмотренные в законе меры поддержки. Мы добавили еще одну меру — возможность оплачивать услуги телефонной связи», — сказала Тимофеева.

Одно из самых важных решений, принятых в эту сессию, по ее словам, — введение компенсационных выплат пострадавшим и погибшим волонтерам. Механизм этих выплат дорабатывается Правительством на уровне подзаконных актов, отметила депутат. Также удалось сохранить серьезную финансовую поддержку НКО, добавила она.

«Несмотря на те тяжелые условия, в которых верстался бюджет на будущий год, субсидии социальным НКО остались на уровне 3,3 миллиарда рублей. Грантовая помощь — свыше 10 миллиардов рублей. Потому что видим, какой большой груз социальных задач сейчас тянут на себе ветеранские организации: «Боевое братство», «ВоИн», Российская Ассоциация Героев, Союз ветеранов Афганистана и другие, как работает «Российский Красный Крест»», — сказала Ольга Тимофеева.

Еще одним законом, над которым комитет работал в осеннюю сессию, скорректировали прядок формирования и финансирования общественных наблюдательных комиссий, контролирующих соблюдение прав человека в местах принудительного содержания: в СИЗО, колониях, тюрьмах. Теперь расходы должны взять на себя региональные общественные палаты.

«Мы доработали механизм общественного контроля. Он должен стать эффективнее. Будем вместе с Общественной палатой отслеживать практику на местах. И остаемся на связи с правозащитниками по этой теме», — заключила парламентарий.

# Политика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Стратегию западных союзников Украины назвали проигрышной по умолчанию
Стратегию западных союзников Украины назвали проигрышной по умолчанию
Последствия гололеда в Самарской области
Последствия гололеда в Самарской области
Хакеры взломали сайт российского региона и заявили о воссоединении с Белоруссией
Хакеры взломали сайт российского региона и заявили о воссоединении с
Прогулки по праздничной Москве в канун Нового года: лучшие локации
Прогулки по праздничной Москве в канун Нового года: лучшие локации
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские центры и «Артек» на отдых
В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском
В Иркутской городской клинической больнице установили новый маммограф
В Иркутской городской клинической больнице установили новый маммограф
Кэмерон посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром за роль в «Аватаре»
Кэмерон посоветовал Дэймону смириться с упущенным гонораром за роль в
Полезные советы помогут правильно расстаться с девушкой или парнем
Полезные советы помогут правильно расстаться с девушкой или парнем
Анастасии Заворотнюк на поддержание жизни требуются сумасшедшие деньги
Анастасии Заворотнюк на поддержание жизни требуются сумасшедшие деньги
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм
Иосиф Пригожин боится, что в России началась охота на ведьм

Топ на сегодня

Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Яна Поплавская возмущенно высказалась о сбежавших звездах
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Тимур Родригез не может ходить без костылей
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Андрей Григорьев-Апполонов хочет отобрать сына у бывшей жены
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
Европейская страна назвала опасность введения лимита цен на газ
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году
США предрекли роль нетто-экспортера нефти в следующем году

Еще по теме

Действующая редакция закона о защите чувств верующих не нуждается в изменении, уверен депутат Иванов
Сергей Гаврилов возглавил новый Комитет Госдумы по развитию гражданского общества
Сергей Гаврилов: Религиозные организации наравне с волонтёрскими организациями смогут получать поддержку от госпрограмм
К оскорблению чувств верующих в соцсетях нужно относиться серьёзно, уверен депутат Гаврилов