. Тимофеева предложила скорректировать законодательство об НКО

Есть бюрократические перегибы, мешающие создавать и ликвидировать некоммерческие организации, поэтому необходимо продолжить корректировать законодательную базу в этой сфере. Об этом «Парламентской газете» заявила председатель Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева, подводя итоги работы комитета в этому году.

Парламентарий напомнила, что в этом году был принят закон, уточняющий требования к уставам НКО, и целый ряд норм, направленных на поддержку добровольчества. По ее словам, в планах думского Комитета по развитию гражданского общества - корректировка законодательной базы в сфере некоммерческих организаций, рассказала она.

«Есть некоторые нестыковки Гражданского кодекса и базовых федеральных законов «Об НКО» и «Об общественных объединениях». Есть бюрократические перегибы, мешающие создавать, работать, ликвидировать организацию. Об этом в декабре говорили на Совете по правам человека при Президенте России. Это большой пласт законодательства, в котором мы уже разбираемся», — отметила Тимофеева.





Она добавила, что в этой сфере продолжат наводить порядок, отметив, что НКО нужна качественная правовая база, отвечающая современным требованиям. Также, подводя итоги работы в этом году, она обратила внимание, что было принято несколько законов в поддержку добровольцев.

«В федеральный закон «О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)» вписали новые направления работы, связанные с риском для жизни. Соответственно, эти добровольцы тоже получили право на предусмотренные в законе меры поддержки. Мы добавили еще одну меру — возможность оплачивать услуги телефонной связи», — сказала Тимофеева.

Одно из самых важных решений, принятых в эту сессию, по ее словам, — введение компенсационных выплат пострадавшим и погибшим волонтерам. Механизм этих выплат дорабатывается Правительством на уровне подзаконных актов, отметила депутат. Также удалось сохранить серьезную финансовую поддержку НКО, добавила она.

«Несмотря на те тяжелые условия, в которых верстался бюджет на будущий год, субсидии социальным НКО остались на уровне 3,3 миллиарда рублей. Грантовая помощь — свыше 10 миллиардов рублей. Потому что видим, какой большой груз социальных задач сейчас тянут на себе ветеранские организации: «Боевое братство», «ВоИн», Российская Ассоциация Героев, Союз ветеранов Афганистана и другие, как работает «Российский Красный Крест»», — сказала Ольга Тимофеева.

Еще одним законом, над которым комитет работал в осеннюю сессию, скорректировали прядок формирования и финансирования общественных наблюдательных комиссий, контролирующих соблюдение прав человека в местах принудительного содержания: в СИЗО, колониях, тюрьмах. Теперь расходы должны взять на себя региональные общественные палаты.

«Мы доработали механизм общественного контроля. Он должен стать эффективнее. Будем вместе с Общественной палатой отслеживать практику на местах. И остаемся на связи с правозащитниками по этой теме», — заключила парламентарий.