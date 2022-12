. ТОП-25 лучших игр 2022 года от GamesRadar+, в нем 10 игр из Game Pass

Игровое издание GamesRadar+ присоединилось ко многим другим, которые в последние дни опубликовали свои ТОПы лучших игровых проектов года. Журналисты выбрали 25 лучших игр года, при этом на всех платформах: консоли, PC, Switch и мобильные устройства. В анонсе своей подборки авторы GamesRadar+ отметили, что в 2022 году игровые консоли нового поколения смогли «заявить о себе»:

2022 год, без сомнения, запомнится как год, когда PS5 и Xbox Series X действительно проявили себя, но на PC, Switch и мобильных устройствах также есть во что влюбиться. Честно говоря, здесь каждый найдет что-то для себя, и игра в любую из этих отличных игр будет стоить вашего времени.

Так выглядит ТОП-25 лучших игр 2022 года по версии GamesRadar+, жирным выделены игры из Game Pass — их 10 штук:

ELDEN RINGGod of War: RagnarokStrayHorizon: Forbidden WestXenoblade Chronicles 3Mario + Rabbids: Sparks of HopePokemon Legends: ArceusOlliOlli WorldMarvel SnapKirby and the Forgotten LandSifuNeon WhiteCult of the LambCall of Duty: Modern Warfare IIMarvel’s Midnight Suns