ТОП-25 лучших игр 2022 года от GamesRadar+, в нем 10 игр из Game Pass
Игровое издание GamesRadar+ присоединилось ко многим другим, которые в последние дни опубликовали свои ТОПы лучших игровых проектов года. Журналисты выбрали 25 лучших игр года, при этом на всех платформах: консоли, PC, Switch и мобильные устройства. В анонсе своей подборки авторы GamesRadar+ отметили, что в 2022 году игровые консоли нового поколения смогли «заявить о себе»:
2022 год, без сомнения, запомнится как год, когда PS5 и Xbox Series X действительно проявили себя, но на PC, Switch и мобильных устройствах также есть во что влюбиться. Честно говоря, здесь каждый найдет что-то для себя, и игра в любую из этих отличных игр будет стоить вашего времени.
Так выглядит ТОП-25 лучших игр 2022 года по версии GamesRadar+, жирным выделены игры из Game Pass — их 10 штук:
ELDEN RING
God of War: Ragnarok
Stray
Horizon: Forbidden West
Immortality
Vampire Survivors
Xenoblade Chronicles 3
Mario + Rabbids: Sparks of Hope
Pentiment
Pokemon Legends: Arceus
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Citizen Sleeper
OlliOlli World
Marvel Snap
Kirby and the Forgotten Land
Return to Monkey Island
Sifu
Neon White
Cult of the Lamb
Call of Duty: Modern Warfare II
Marvel’s Midnight Suns
Tunic
Hardspace: Shipbreaker
A Plague Tale: Requiem
Norco