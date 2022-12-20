. ТОП-25 лучших игр 2022 года от GamesRadar+, в нем 10 игр из Game Pass
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ТОП-25 лучших игр 2022 года от GamesRadar+, в нем 10 игр из Game Pass

ТОП-25 лучших игр 2022 года от GamesRadar+, в нем 10 игр из Game Pass


Игровое издание GamesRadar+ присоединилось ко многим другим, которые в последние дни опубликовали свои ТОПы лучших игровых проектов года. Журналисты выбрали 25 лучших игр года, при этом на всех платформах: консоли, PC, Switch и мобильные устройства. В анонсе своей подборки авторы GamesRadar+ отметили, что в 2022 году игровые консоли нового поколения смогли «заявить о себе»:

2022 год, без сомнения, запомнится как год, когда PS5 и Xbox Series X действительно проявили себя, но на PC, Switch и мобильных устройствах также есть во что влюбиться. Честно говоря, здесь каждый найдет что-то для себя, и игра в любую из этих отличных игр будет стоить вашего времени. 

Так выглядит ТОП-25 лучших игр 2022 года по версии GamesRadar+, жирным выделены игры из Game Pass — их 10 штук:



ELDEN RING



God of War: Ragnarok



Stray



Horizon: Forbidden West



Immortality



Vampire Survivors



Xenoblade Chronicles 3



Mario + Rabbids: Sparks of Hope



Pentiment



Pokemon Legends: Arceus



LEGO Star Wars: The Skywalker Saga



Citizen Sleeper



OlliOlli World



Marvel Snap



Kirby and the Forgotten Land



Return to Monkey Island



Sifu



Neon White



Cult of the Lamb



Call of Duty: Modern Warfare II



Marvel’s Midnight Suns



Tunic



Hardspace: Shipbreaker



A Plague Tale: Requiem



Norco
# Технологии
По материалам: newxboxone

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