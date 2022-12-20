. Традиции, поверья и приметы на 20 декабря 2022 года подскажут, как раньше славяне проводили этот день

20 декабря чтут память святого Амвросия Медиоланского. Его очень любили простолюдины, а в народе ходила молва о его чудесах. Наши предки собрали много примет и поверий на этот день.

Поверья на день святого Амвросия

Начиная с 20 декабря в Древней Руси все верующие христиане готовились к великому празднеству – Рождеству Христову. Люди проводили генеральную уборку, чистили в доме, во дворе, в хлеву, птичнике. Проверяли, не испортились ли запасы и соления в погребах. В это время наши предки заготавливали колбасы, солили и коптили рыбу, сало и мясо.

Бытовал такой обычай, когда хозяйка дома пекла хлеб со специями. Для этого смешивали муку с медом и давали ей настояться. В некоторых случаях добавляли сухую бруснику, а иногда и мак. Его подавали вместе с медом. Подобный обряд соблюдали для того, дабы привлечь в дом достаток. А украшали такой хлеб особым образом: ставили в середину стебелек овса. К тому же его обвязывали жгутом из конопли.





Хлеб нарезали и раздавали ломти всем членам семьи за праздничным ужином, его намазывали медом и запивали святой водой, а также делились с животными, дабы они не хворали и были сыты. Горбушку хлеба клали перед хлевом, считалось, что она будет оберегать скотину от ведьм в качестве оберега.

Веселиться 20 декабря было не принято, поэтому незамужние девицы шили себе наряды, чтобы обратить на себя внимание парубков. Они очень старались, украшая свое рукоделие вышивкой. Ведь каждая молодая девушка мечтает встретить своего суженого.

Перед зимним солнцестоянием люди старались не ссориться, не злословить, не впадать в тоску и не давали в долг. Считалось, что все, что будет сказано и сделано в это время, повлияет на грядущий год.

Заговор и молитва на 20 декабря





В старину в народе бытовало поверье, что нечисть 20 декабря выбирается из своего логова и может причинить вред спящему человеку. Поэтому перед тем, как лечь спать, люди крестились и читали заговор:

«Святой Амвросий, этой ночью загляни в мой дом и разгони нечистую силу, дабы она людей не пугала и других подлостей не делала. Ты Великий, и Бог наделил тебя большой силой, так пусти ее в помощь простому люду, твоя доброта не знает границ, да святится имя твое, слава тебе».

После этого надо было перекреститься три раза, а рядом с кроватью ставили икону Сына Божьего или Пресвятой Девы Марии. К тому же старались лечь на другую строну кровати, в отличие от той, на которой спят обычно, чтобы ввести нечисть в заблуждение. Причем укрывались с головой, потому что боялись, что бес проникнет в тело через открытый рот.

Утром проделывали следующий ритуал: молились перед иконой и благодарили Бога и святого покровителя за то, что оберегали сон и ночь выдалась спокойной. Молитва звучит следующим образом:

«Сын Божий, Спаситель человечества, ты добрый, справедливый и всемогущий покровитель, пусть живет слава твоя на века за то, что ты оберегаешь сон простолюдинов, созданий бренных, от нечистой силы. Да будет воля твоя, да пребудет с тобой сила».

Прочитав молитву, люди обычно водворяли икону на то место, где ей полагается быть обычно. И начинали заниматься своими повседневными делами.

Народные приметы на 20 декабря





Народные приметы на День Амвросия дошли до наших дней со времен Древней Руси.

Если в этот день стоит ясная и солнечная погода, то в ближайшую неделю будет тепло. Когда на 20 декабря зима лютует, это значит, что в ближайшее время оттепели не будет. Если день пасмурный и на небосводе тучи, то это к снегопаду. Когда в этот день с неба падает мокрый снег, это значит, что лето будет дождливым, а если снег без дождя, то лето будет сухим. Если в птичнике шумно и куры кудахчут, это предвещает стужу. Если кто-либо 20 декабря нападет на медвежий след, то это к болезни. Когда пес завыл, значит скоро начнется вьюга.

Люди полагали, что если кто-то родился 20 декабря, то у него будут золотые руки. Такому человеку лучше всего освоить какое-нибудь ремесло. Из девушек получаются мастеровитые швеи, а из мужчин – ковали.