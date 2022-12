. Умер вокалист группы The Specials Терри Холл

На 64-м году жизни скончался вокалист группы The Specials Терри Холл

На 64-м году жизни скончался британский музыкант и вокалист ска-группы The Specials Терри Холл. Об этом сообщили коллеги артиста в социальных сетях, передает People.

По словам участников музыкального коллектива, музыкант умер после непродолжительной болезни.

«С большой грустью мы сообщаем, что после непродолжительной болезни умер Терри, наш прекрасный друг, брат и один из самых блестящих певцов, авторов песен и авторов текстов, которых когда-либо рождала эта страна. Терри был замечательным мужем, отцом и одной из самых добрых, забавных и искренних душ», — написали коллеги музыканта.

Группа The Specials была основана в 1977 году, а в 80-х обрела широкую популярность, выпустив композиции Too Much Too Young и Ghost Town, занявшие первые места в британских хит-парадах.

Помимо деятельности в коллективе, Холл выпустил два сольных альбома Home и Laugh, а также сотрудничал с такими британскими артистами, как Деймон Албарна, Лили Аллен и группой Lightning Seeds.

