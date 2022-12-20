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Умерла старшая дочь Пикассо

Умерла старшая дочь ПикассоСтаршая дочь Пабло Пикассо Майя умерла в возрасте 87 лет

Старшая дочь испанского художника Пабло Пикассо Майя Руис-Пикассо умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщает El Confidencial.

«Покойтесь с миром», — написал в социальных сетях министр культуры Испании Микель Исета.

Майя была замужем за за Пьером Видмайером, у нее было трое детей: Оливье, Ричард и Диана. Последняя является искусствоведом, специализирующимся на творчестве своего деда.

Большую часть своей профессиональной карьеры Майя Руис-Пикассо посвятила продвижению наследия своего отца, отмечает издание. Она особенно представлена ​​в серии картин Пикассо Maya à la poupée. В 2014 году она решила подарить музею, посвященному творчеству отца, несколько его работ, сообщает Le Monde.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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