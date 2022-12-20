. Управляющая компания: особенности использования

Управляющая компания это в равной мере разновидность исполнительного органа и правовой инструмент, способ управления группой компаний, а также холдингом, инвестиционным фондом и бизнес-проектами.

Термин в законодательстве и практике многозначный, что требует отдельных пояснений с точки зрения законов и перспектив использования.

Разное содержание понятия «управляющая компания» в законе и на практике

У термина, как уже говорилось, несколько значений:

- под управляющей компанией может подразумеваться материнская компания по отношению к другим компаниям, входящим в единую группу. В данном случае термин употребляется в своем прямом значении. Бенефициары, собственники юрлиц формируют ее органы управления, за счет этого компания получает статус материнской или управляющей. УК в этом варианте создается для того, чтобы разрабатывать стратегию развития и расширения общего бизнеса;

- управляющая компания или организация, управляющий. В соответствии с законами об ООО и АО у общества есть право на передачу полномочий единоличного исполнительного органа (далее - ЕИО) другому юрлицу или ИП. Передача управления осуществляется по специальному договору;

- управляющая компания как способ реализации стартапа, бизнес-плана. Она создается под конкретный проект и управляет им, а не группой компаний;

- управляющая компания, упомянутая в законе. Это УК, созданные в силу закона, разрешающего или устанавливающего подобный способ управления.

Теперь подробно разберем структурные особенности последних трех разновидностей УК, с первой, в целом, все понятно.

УК по законам об ООО и АО

В законодательстве данная разновидность ЕИО именуется управляющей организацией или управляющим. Соответственно, в данном случае УК может быть юрлицо или ИП. На практике чаще всего функции управляющей организации осуществляет одна из группы компаний, необязательно материнская, может быть и дочерняя. Сторонние предприятия в бизнесе привлекать рискуют гораздо реже.

Еще одна важная особенность – если образуется группа компаний, структура управления может усложняться и разветвляться. Так, собственники могут «поделить» группу между несколькими УК, создать «подструктуры» управления (с дочками и внучками), все зависит от сферы деятельности, особенностей производственных процессов, структуры бизнеса. Цель создания (выделения) УК в данном случае – оптимизация работы, введение централизованного учета, повышение эффективности управления.

Сложный и дробный функционал характерен и для первой разновидности УК, создаваемой для структурирования бизнеса.

УК под стартап или другой бизнес-проект

Прежде всего в данном случае важно правильно определить организационно-правовую форму УК, раз уж закон никаких требований не устанавливает и предоставляет свободу выбора бизнесменам.

Для начала нужно понимать, что некоммерческие организации не вправе вести предпринимательскую деятельность и получают не доходы, а пожертвования и взносы, расходуемые на социально важные цели. Чтобы управлять коммерческим проектом, созданным для извлечения прибыли, нужно создать коммерческую организацию со всеми вытекающими обязанностями.

Самая распространенная и удобная организационно-правовая форма в РФ – общество с ограниченной ответственностью. ООО проще создать, зарегистрировать (не нужно регистрировать выпуск акций и т.д.), оно более гибкое в управлении: допускается изменение прав общего собрания и органов управления, состава участников, закон допускает довольно много вариантов управления по собственному выбору с учетом законодательных ограничений и т.д. Отчетности и обязательств у ООО тоже меньше. С другой стороны ООО слишком много и обязательств (а значит, и гарантий) у них меньше, АО с точки зрения инвесторов выглядят более привлекательными и надежными. Госорганы и органы местного самоуправления не могут быть участниками ООО.

УК в силу закона

Все вышеперечисленные УК являются продуктами обычаев делового оборота, практики применения закона (деятельность управляющей организации, во многом, регулируется внутренними актами компании и договором, закон только фиксирует возможность ее существования).

В законе есть прямые упоминания УК:

- головная организация банковского холдинга по закону о банках может быть управляющей компанией, которая, в свою очередь, не являясь кредитной организацией, организует деятельность группы кредитных организаций холдинга. Вести страховую и производственно-торговую деятельность такая УК не вправе;

- УК инвестиционного фонда. Она может иметь форму ООО или АО, но в названии обязательно должен быть упомянут термин «инвестиционный фонд» (или аналогичный из нормы закона об инвестиционных фондах). Наличие лицензии для управления активами инвестиционного фонда обязательно;

- УК в сфере ЖКХ. Такие компании занимаются многоквартирными домами, руководствуясь в своей деятельности ЖК РФ, договорами с собственниками. Лицензия обязательна, деятельность не должна выходить за пределы сферы ЖКХ.

Законодательство вещь изменяемая, поэтому периодически появляются новые виды УК. Например, инновационный центр «Сколково», который нередко фигурирует в законодательстве самостоятельно.



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