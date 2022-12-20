. В 2022 году в Иркутской области приобрели 2265 контейнеров для раздельного сбора мусора

2265 контейнеров для раздельного сбора отходов приобрели для муниципалитетов Иркутской области в 2022 году. На покупку контейнеров региону из федерального бюджета предоставили субсидию в размере 45 миллионов рублей по нацпроекту «Экология», сообщает пресс-служба областного правительства.

Заявки на приобретение контейнеров в министерство природных ресурсов и экологии региона направили 15 муниципалитетов области. С ними заключили соглашения о предоставлении средств.