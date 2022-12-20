. В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские центры и «Артек» на отдых
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В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские центры и «Артек» на отдых

В 2022-м власти Иркутской области отправили 513 ребят в детские центры и «Артек» на отдых

Министерство по молодежной политике Иркутской области в 2022 году отправило 513 детей во всероссийские детские центры «Океан», «Орленок» и «Смена» и в Международный детский центр «Артек». Региональная путевка является бесплатной. Родители или официальные представители ребенка покупают только авиабилет до центра, обратный билет оплачивается министерством по молодежной политике Иркутской области. Также для зачисления в центр может понадобиться ПЦР-тест на COVID-19.

Отбор для направления в детские центры проходит с помощью автоматизированной системы «Путевка»: при подаче заявки на смену ребенок должен загрузить достижения, полученные в течение трех лет до начала выбранной смены. Дипломы и грамоты загружаются в соответствии с уровнем достижения: если ребенок победил в муниципальном этапе всероссийских соревнований, то должен быть выбран муниципальный уровень достижения. Если ребенок победил в интернет-олимпиаде, то, соответственно, уровень заочный.

Для получения путевки в «Артек», «Океан», «Смену» необходимо зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Путевка». Получить путевку в один из центров можно один раз в календарный год. Подробнее об отправке в центры — на сайте министерства.

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По материалам: irk

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