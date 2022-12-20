. В 2023 году в Иркутской области проиндексируют зарплату бюджетников

В правительстве Иркутской области состоялось заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под руководством первого заместителя губернатора — председателя правительства региона Константина Зайцева. На заседании приняли решение об индексации заработной платы бюджетников в 2023 году на 6,3%. Индексацию проведут с учетом запланированных изменений размеров МРОТ и прожиточного минимума.

Решение затрагивает интересы более 177-ми тысяч сотрудников, которые работают в трех тысячах государственных и муниципальных учреждений. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В заседании комиссии приняли участие стороны социального партнерства — правительство региона, ассоциация Иркутское региональное объединение работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей» и союз «Иркутское областное объединение профессиональных союзов». Комиссия утвердила план работы на следующий год.

Кроме того, утвердили обновленное положение об областном конкурсе «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства». Старт конкурса объявят в марте 2023 года. Участие в нем дает возможность работодателям продемонстрировать достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию социального партнерства.

В начале ноября в Законодательном собрании Иркутской области прошли публичные слушания, главным вопросом стал проект закона об областном бюджете на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов. Председатель комитета по бюджету Наталья Дикусарова отметила, что в 2023 году году будут предприниматься определенные управленческие решения, индексация заработной платы, решения по исполнению указов президента РФ. 28 ноября бюджет Иркутской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов приняли.

30 ноября на совещании с членами Правительства РФ президент России Владимир Путин поручил провести индексацию зарплат бюджетников. Глава государства заявил, что сделать это необходимо в январе.