. В детской поликлинике Чунской районной больницы завершили первый этап капремонта

В детской поликлинике Чунской районной больницы завершили первый этап капитального ремонта, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области. В здании 1993-го года постройки поменяли кровлю, отремонтировали крыльцо, заменили окна, двери, сделали отмостку и колясочную. На месте работ по поручению губернатора региона побывал и.о. регионального министра здравоохранения Алексей Шелехов.

Первый этап капитального ремонта детской поликлиники начался в июле, второй этап запланирован на 2023 год. Подрядчик заменит электрику, сантехнику, вентиляцию, проведет работы по локальным сетям и внутренней отделке.

Работы ведутся по програме «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области» нацпроекта «Здравоохранение». На два этапа капитального ремонта предусмотрено более 11 миллионов рублей. Детская поликлиника Чуйской районной больницы обслуживает более семи тысяч детей.





Заменили окна, двери, сделали отмостку и колясочную. Фото пресс-службы правительства региона Фото пресс-службы правительства региона