. В донецкую больницу приехали новые волонтеры-медики
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В донецкую больницу приехали новые волонтеры-медики

В донецкую больницу приехали новые волонтеры-медики

В рамках гуманитарной миссии "Единой России" новая бригада добровольцев-медиков приступила к работе в донецкой больнице им. Калинина.

Это специалисты различного профиля — анестезиолог-реаниматолог, хирурги, травматологи из Башкирии, Калмыкии, Москвы и Краснодара. Их работу координирует зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Последние несколько дней лечебное учреждение находится под массированным обстрелом ВСУ. Накануне, 19 декабря, пострадал 10-й корпус больницы - повреждено несколько этажей здания.


Башанкаев отметил, что заметно возросло число пациентов среди мирного населения, в основном с минно-взрывными травмами.

"Прилеты по больнице им. Калинина подтверждают, что ВСУ выбрали устрашающую, запугивающую тактику — стрелять по мирным целям: домам, школам, гостиницам. Мирные люди страдают. Мы видим разрушения, которые нанесены зданию больницы. К сожалению, есть человеческие жертвы. Все в недоумении — как можно понять людей, стреляющих по мирным объектам? Наши пациенты здесь — дончане, жители Макеевки, Горловки — это очень смелые и крепкие люди. 8 лет жить под обстрелами — это хроническая напряженность. Но при этом люди не падают духом. Коллеги-врачи полны сил, патриотизма, самоотверженности. Работают круглосуточно, помогают пациентам", — сказал Башанкаев.

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По материалам: uposters.ru

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