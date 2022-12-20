. В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении
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В Иркутск доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении

В Иркутск из Братска на вертолете регионального Центра медицины катастроф доставили пострадавшую при пожаре на Марковском месторождении. Ее сопровождала реанимационная бригада. Пациентка будет проходить лечение в ожоговом центре ГБ №3 Иркутска, сообщает пресс-служба Иркутской нефтяной компании.

19 декабря в Иркутск бортом санавиации доставили четверых пострадавших из Усть-Кута. Один человек, получивший обморожение, продолжает лечиться в больнице Братска. Его здоровью ничего не угрожает. Все 7 пострадавших – сотрудники подрядных организаций ИНК.

«Ситуация находится на контроле у Минздрава Иркутской области и компании, вся необходимая помощь организуется и оказывается в кратчайшие сроки. Жалоб и обращений от других сотрудников Марковского месторождения не поступало», — говорится в сообщении пресс-службы.

Вечером 18 декабря загорелась установка комплексной подготовки природного газа Марковского месторождения. ГУ МЧС сообщило, что происходит факельное горение, угрозы другим установкам нет. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Происшествие редакции IRK.ru прокомментировали в пресс-службе Иркутской нефтяной компании. Возгорание произошло во время проведения комплексного опробования технологической установки комплексной подготовки газа. Огонь не угрожал лесу и населенным пунктам. По факту пожара Следственный комитет возбудил уголовное дело.Семь человек получили травмы при пожаре на месторождении.

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По материалам: irk

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