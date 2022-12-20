. В Иркутской городской клинической больнице установили новый маммограф

Новый цифровой маммограф установили в поликлинике Иркутской городской клинической больницы №1. С помощью нового оборудования сотрудники медучреждения планируют проводить 50 исследований в день, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Стоимость аппарата — 22 миллиона рублей. Его приобрели за счет средств нормированного страхового запаса Федерального фонда обязательного медицинского страхования. Маммограф обеспечивает возможность получения высококачественных рентгеновских снимков молочной железы, необходимых для точной диагностики и выявления патологических новообразований на ранних стадиях.

До конца года в стационаре ИГКБ №1 планируют завершить монтаж магнитно-резонансного томографа и ввести в эксплуатацию аппарат экспертного класса для проведения ультразвукового исследования беременным женщинам, начиная с третьей недели беременности. Мультиспиральный компьютерный томограф стоимостью 46,5 миллиона рублей установили в больнице в июле.