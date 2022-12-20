. В Иркутской области за сутки подтвердили 141 случай заражения COVID-19
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В Иркутской области за сутки подтвердили 141 случай заражения COVID-19

В Иркутской области за сутки подтвердили 141 случай заражения COVID-19

20 декабря в Иркутской области официально подтвердили 141 случай заражения COVID-19. С начала пандемили зарегистрировали 356 284 заболевших. Данные предоставило управление Роспотребнадзора по региону.

Летальных случаев от коронавирусной инфекции за сутки не зафксировали, всего с начала пандемии от нее умерло 8 841 человек. Один житель области за 20 декабря скончался от сопутствующих COVID-19 заболеваний, всего за время пандемии умерло 908 человек. Выздоровело 350 919 жителей региона.

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По материалам: irk

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