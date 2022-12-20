. В Киренске планируют заменить котельные на новый теплоисточник

Во время рабочей поездки в Киренск губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что Президиум Правительственной комиссии по региональному развитию в РФ одобрил заявку региона на предоставление займа юридическому лицу, которое займется реконструкцией системы теплоснабжения «правого берега» Киренска. Там планируют перевести теплоисточники на биотопливо — древесную щепу или природный газ. Средства на проект стоимостью 1,4 миллиарда рублей выделят из Фонда национального благосостояния, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор подчеркнул, что запуск Ковыктинского газоконденсатного месторождения расширит возможности для газификации и для потребителей Киренска. Город включен в актуализированную программу развития газоснабжения и газификации Иркутской области на 2021-2025 годы. «Обсудив предварительно все эти вопросы с жителями, мы можем запланировать газификацию домовладений. В перспективе газификация этой территории может стать драйвером развития промышленности,» — отметил Игорь Кобзев.