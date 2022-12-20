. В Минцифры анонсировали запуск российского аналога «Википедии»

Глава Минцифры Шадаев сообщил, что аналог «Википедии» запустят в России в начале 2023 года

Глава Минцифры Максут Шадаев анонсировал запуск российского аналога онлайн-энциклопедии «Википедия» — портала «Знания» — в начале 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«Наша главная задача — иметь свой собственный портал — портал "Знания", который базируется на основе актуализированных материалов большой российской энциклопедии. (...) Планируется, что этот ресурс будет запущен в начале следующего года», — сказал Шадаев.

По словам министра, на портале уже размещено более ста тысяч статей.

В августе стало известно о запуске другого отечественного аналога «Википедии» — «Руниверсалиса». Уже на следующий день после начала работы сайт российской онлайн-энциклопедии перестал открываться. Создатели «Руниверсалиса» рассказали, что технические неполадки возникли из-за слишком высокой нагрузки. В настоящий момент ресурс доступен для пользователей.

В июле Роскомнадзор обязал российские поисковики маркировать «Википедию» как нарушителя законов России. Причиной стало неудаление онлайн-энциклопедией противоправной информации.