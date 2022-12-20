. В новом видео по Star Wars Jedi: Survivor рассказали об основных отличиях от первой части





На The Game Awards представили полноценно игру Star Wars Jedi: Survivor для Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Трейлер Star Wars Jedi: Survivor стал самым популярным с игрового шоу, заметно оторвавшись от всех конкурентов.

Портал IGN выпустил новое видео, в котором рассказал об основных отличиях Star Wars Jedi: Survivor от первой части. Новая игра нацелена на более взрослую аудиторию, она должна рассказать историю Кэна, который больше не падаван, а могущественный джедай. В Star Wars Jedi: Survivor игрокам предстоит справляться с более сложными задачами. В видео от IGN демонстрируются различные отличия Star Wars Jedi: Survivor от первой части — новые силы, новые типы врагов, переработанная боевая система и многое другое.

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Напомним, релиз Star Wars Jedi: Survivor состоится 17 марта 2023 года.